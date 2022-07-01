Son dakika haberleri... Rusya, Odessa'da sivil yerleşimleri vurdu: 18 ölü, 38 yaralı

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus askerleri, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi'de bir bina ile konaklama tesisini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre binada 16, konaklama tesisinde 2 kişi yaşamını yitirdi, toplam 38 kişi de yaralandı. Saldırıda binanın bir kısmının yıkıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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