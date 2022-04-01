Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı - Son Dakika
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Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı

01.04.2022 22:03
Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.

Rusya Kırım'dan Ukrayna'nın Odessa şehrine İskender füzeleri attı. Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri Kırım'dan Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var" dedi. Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. - ODESSA

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İskender, Ukrayna, Kırım, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı - Son Dakika
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