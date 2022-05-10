Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

10.05.2022 10:50

Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan savaş sürüyor. Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği saldırılarda bir alışveriş merkezi ve bir depoya füze isabet etti. Saldırılar sonucu yangın çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Şehir geneline 7 füze atıldığı belirtildi.

(İHA)

Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

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Kaynak: İHA

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