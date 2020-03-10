Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu - Son Dakika Ekonomi

Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu

7 saat önce

Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu, System.String[]

Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.


Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.

OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.


Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10'u aşan kayıplarla başlamıştı.

Maliye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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