Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor
2 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:23
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