Son Dakika Haberleri: Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor
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Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor

2 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.

Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:23 
enerji, g20, opec, rusya, Ekonomi
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