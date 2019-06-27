Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.

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