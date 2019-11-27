Son Dakika Haberleri: Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir
Son Dakika Ekonomi Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir - Son Dakika Ekonomi

Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol üreticisi bazı ülkeler arasında 5-6 Aralık'ta Viyana'da düzenlecek toplantıda, üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotaların gündeme getirilebileceğini belirtti.

Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir, System.String[]

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol üreticisi bazı ülkeler arasında 5-6 Aralık'ta Viyana'da düzenlecek toplantıda, üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotaların gündeme getirilebileceğini belirtti.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda küresel petrol piyasalarında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uygulanmasına dair süreci değerlendireceklerini kaydeden Novak, "Üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotalar gündeme gelebilir." ifadesini kullandı.

Rusya'da özellikle kış aylarında artan gaz kondensat üretimi, petrol üretimini de artırıyor. Bu nedenle petrolde arz bolluğu ile karşılaşan Rusya, üretim kotasının artırılmasını istiyor.

Viyana, Rusya, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]