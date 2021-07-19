Rusya, Özbekistan ve Tacikistan, Afganistan sınırında ortak tatbikat yapacak - Son Dakika

Rusya, Özbekistan ve Tacikistan 5-10 Ağustos tarihlerinde Afganistan sınırına 20 kilometre uzaklıkta ortak askeri tatbikat yapacak.

Afganistan'da Taliban'ın birçok stratejik noktada kontrolü ele geçirmesinin ardından Rusya harekete geçti. Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı General Alexander Lapin, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'ın 5-10 Ağustos tarihlerinde ortak asker tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Lapin, tatbikatın Tacikistan'da Afganistan sınırına 20 kilometre uzaklıktaki tatbikat alanında yapılacağını söyledi. Muharebe tatbikatları yapılacağını ifade eden Lapin, tatbikatlara katılacak birlik sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Merkez Askeri Bölge basın ofisinden yapılan açıklamada, tatbikata Rusya'nın Tacikistan'daki 201'inci askeri üssünde görevli birliklerin katılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Taliban, düzenlediği son saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin birçoğunu ele geçirmişti. - MOSKOVA