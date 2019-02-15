Son Dakika Haberleri: Rusya, Pakistan'la 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı Anlaşması İmzaladı

Rusya, Pakistan'la 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı Anlaşması İmzaladı

1 saat önce

Rusya ile Pakistan’nın Ortadoğu’daki doğalgazın Pakistan üzerinden Güney Asya’ya taşınması ve Pakistan’ın denizde petrol arama çalışmaları için 10 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaştığı bildirildi. Pakistan Uluslararası Gaz Sistemleri Şirketi (ISGSL) ile Rus Gazprom şirketi arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde Pakistan Petrol Bakanı Gulam Server Han da hazır bulundu. Tören öncesi konuşan Han, iki ülke enerji […]The post Rusya, Pakistan’la 10 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzaladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, Pakistan'la 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı Anlaşması İmzaladı, System.String[]
Rusya ile Pakistan'nın Ortadoğu'daki doğalgazın Pakistan üzerinden Güney Asya'ya taşınması ve Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmaları için 10 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaştığı bildirildi.

Pakistan Uluslararası Gaz Sistemleri Şirketi (ISGSL) ile Rus Gazprom şirketi arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde Pakistan Petrol Bakanı Gulam Server Han da hazır bulundu. Tören öncesi konuşan Han, iki ülke enerji bakanlarının Eylül'de yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki doğalgaz kaynaklarından Pakistan'a deniz altından bir boru hattı döşenmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyleyerek "Rusya doğalgaz ve petrol alanlarında Pakistan'a 10 milyar dolarlık yatırım yapacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen imza töreninde anlaşmayı Pakistan adına ISGSL Genel Müdürü Mubin Saulat, Rusya adına ise Gazprom Genel Müdür Yardımcısı Vitaly Markelov imzaladı. ISGSL tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazprom'un da Orta Doğu'daki kaynaklarından çıkarılan doğalgaz, deniz altına yapılacak boru hattıyla Pakistan'a taşınacak. Gazprom, Pakistan'da yer altı depolama tesisi ile deniz suyunu ayrıştırma tesisi de kuracak.

Pakistan ülkeye gelen gazın günlük 14 ila 28 milyon metreküpünü alabilecek. Gaz buradan diğer Güney Asya ülkelerine de yine boru hatlarıyla ulaştırılacak. Gazprom, Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmalarında da yer alacak. Doğalgaz boru hattı projesinin 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 

Gazprom, Rusya Federasyonu, Pakistan, Sektörel
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