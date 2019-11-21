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Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti
6 saat önce
Rusya Parlamenetosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi.
Oylamaya 450 sandalyeli parlamentoda 311 milletvekili destek verirken genel kurula katılan 4 milletvekili oy kullanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:34
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