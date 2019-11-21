Son Dakika Haberleri: Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti
Son Dakika Dünya Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti - Son Dakika Dünya

Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti

6 saat önce

Rusya Parlamenetosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi

Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti, System.String[]

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi.


Oylamaya 450 sandalyeli parlamentoda 311 milletvekili destek verirken genel kurula katılan 4 milletvekili oy kullanmadı.

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Milletvekili, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:34 
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