Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti - Son Dakika

Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle gündeme gelen anayasası değişikliğine ilişkin ilk taslak Devlet Duma'sında gerçekleşen görüşmede kabul edildi.

Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle gündeme gelen anayasası değişikliğine ilişkin ilk taslak Devlet Duma'sında gerçekleşen görüşmede kabul edildi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ulusal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada ülkede yeni anayasa çalışmaları yapılması gerektiğini vurgulamasından sonra hükümet istifa etmişti ve Putin tarafından yeni hükümet kabinesi kurulmuştu. Bu süreçten sonra yeni anayasa çalışmaları ile ilgili ilk taslak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da gerçekleşti. Tüm milletvekillerinin katıldığı oturumda 432 milletvekili yeni anayasa ile ilgili değişikliği öngören taslağı onayladı.


Taslağın okunduğu görüşmelerde devletin temel ilkelerini sağlayanlar haricindeki ülkenin uluslararası faaliyet ve anlaşmalarıyla ilgili maddelerin değişikliği konusunda onay verildiği ifade edildi. Bundan sonraki süreçte yeni anayasa ile ilgili Duma'da onaylanan kararların ardından taslaklar komisyonlar tarafından incelenecek ardından tekrar Duma'da yeni anayasanın son hali onaya sunulacak. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Hükümet, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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