Rusya parlamentosu, New START anlaşmasının 5 yıl uzatılmasına onay verdi - Son Dakika

Rusya parlamentosu, New START anlaşmasının 5 yıl uzatılmasına onay verdi

27.01.2021 19:42
Rusya parlamentosu, New START anlaşmasının 5 yıl uzatılmasına onay verdi, System.String[]

Rusya parlamentosu, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) 5 yıl uzatılmasını onayladı.

Rusya parlamentosu, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) 5 yıl uzatılmasını onayladı.

ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) Rusya parlamentosu tarafından 5 yıl uzatılmasına onay verildi. Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma ve üst kanat olan Federasyon Konseyi'nde, yapılan oylamalar sonucunda New START'ın uzatılması yönünde karar alındı. Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev yaptığı açıklamada, New START'ı Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlayan iyi bir anlaşma olarak nitelendirerek, "Anlaşma uzatılmasaydı, sınırlar ortadan kalkacak ve bu da bir silahlanma yarışı için fırsat meydan getirecekti" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Duma'da ise yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın özü, imzalandığı şekliyle, herhangi bir değişiklik yapılmadan 5 yıl uzatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Putin, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada ise, ABD ile New START anlaşmasının uzatılması konusuna yönelik, "Şüphesiz bu doğru yönde atılmış bir adım" demişti.

PUTİN'İN İMZASI BEKLENİYOR

Parlamentonun kararının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı imzalaması ile ABD ile olan nükleer anlaşma resmen onaylanmış olacak.

BİDEN-PUTİN ARASINDAKİ İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNDE DE ELE ALINMIŞTI

Kremlin ve Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalarda, iki liderin New START anlaşmasını ele aldığı aktarılmıştı.

PUTİN VE TRUMP ANLAŞAMAMIŞTI

Rus basınında yer alan haberlerde ise, anlaşmanın Rusya'nın şartlarına göre kabul edildiği belirtildi. Rusya ve ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın uzatılması için yeni şartlar eklemek istemesi nedeni ile anlaşamamıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya parlamentosu, New START anlaşmasının 5 yıl uzatılmasına onay verdi - Son Dakika


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