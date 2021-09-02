Rusya: Pencşir'de Tacik kökenli gruplar ile Taliban arasındaki müzakerelerde Tacikistan'a rol düşüyor - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki Tacik kökenli gruplar ile Taliban arasındaki müzakerelerde Tacikistan'a rol düştüğünü söyledi.

Rusya'nın Yekaterinburg kentini ziyaret eden Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da geçici hükümetin oluşturulması gerektiğini belirten Lavrov, Taliban ile diğer tüm etnik ve siyasi gruplara bu konuda anlaşma çağrısını sürekli yaptıklarına dikkati çekti.

Lavrov, "Bu konudaki müzakerelerde, ara bulucu rolü üstlenmeyi planlamıyoruz, bana kalsa, kimse planlamıyor. Herkes, Taliban ile etnik ve siyasi grup temsilcilerin anlaşmasından yanadır. Batı ülkeleri, Çin ve Orta Asya ülkeleri de bu yönde sinyaller gönderiyor." dedi.

Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki duruma da değinen Lavrov, "Pencşir Vadisi'ndeki Afgan Tacikler, merkezi Taliban temsilciliği ile müzakereleri sürdürüyor. Burada, müttefikimiz olan Tacikistan'a büyük rol düşüyor." şeklinde konuştu.

Lavrov, söz konusu müzakerelerde bir sonuca varılacağı umudunu paylaştı.