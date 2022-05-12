Rusya, Pentagon'u Ukrayna'daki Hastalar Üzerinde Deney Yapmakla Suçladı - Son Dakika
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Rusya, Pentagon'u Ukrayna'daki Hastalar Üzerinde Deney Yapmakla Suçladı

12.05.2022 11:59
Rusya, Pentagon'u Ukrayna'daki Hastalar Üzerinde Deney Yapmakla Suçladı

MOSKOVA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki bir akıl hastanesinde "Pentagon'un Ukrayna vatandaşları üzerinde insanlık dışı deneyler" yaptığına dair ayrıntıları ortaya koyan yeni bilgiler elde ettiğini duyurdu.

MOSKOVA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki bir akıl hastanesinde "Pentagon'un Ukrayna vatandaşları üzerinde insanlık dışı deneyler" yaptığına dair ayrıntıları ortaya koyan yeni bilgiler elde ettiğini duyurdu. Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Deneklerin ana kategorisi, yüksek düzeyde fiziksel bitkinliği olan 40-60 yaşları arasındaki bir grup erkek hastaydı" dedi. "Biyolojik araştırma yürüten uzmanlar, ABD'ye ait olduklarını gizlemek için üçüncü ülkelerin toprakları üzerinden geldi" diyen Kirillov, yabancı araştırmacıların 2022 yılının Ocak ayında tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

İgor Kirillov, Pentagon'a bağlı olanların da aralarında olduğu bazı büyük ilaç şirketlerinin Ukrayna'daki ABD askeri biyolojik faaliyetlerine katıldığını söyledi. Rus uzmanların doğrudan Mariupol'deki iki biyolojik laboratuvarda çalışma yürüttüklerini belirten Kirillov, ABD'nin bu şehri kolera patojeninin toplanması ve belgelenmesi için bölgesel bir merkez olarak kullandığını ortaya çıkarttıklarını ifade etti.

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Pentagon, Ukrayna, Mayıs, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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