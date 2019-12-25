Rusya: Petrol fiyatlarının korunması için daha fazla kısıtlama gerekebilir - Son Dakika
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Rusya: Petrol fiyatlarının korunması için daha fazla kısıtlama gerekebilir

6 saat önce

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol fiyatlarının mevcut düzeylerinin korunması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretimdeki kısıtlamaya yönelik anlaşmanın tarihi dolduktan sonra yeni kısıtlamalar uygulaması gerekebileceğini söyledi.

Rusya: Petrol fiyatlarının korunması için daha fazla kısıtlama gerekebilir, System.String[]

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol fiyatlarının mevcut düzeylerinin korunması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretimdeki kısıtlamaya yönelik anlaşmanın tarihi dolduktan sonra yeni kısıtlamalar uygulaması gerekebileceğini söyledi.

Siluanov, petrol fiyatlarının varil başına 25-30 dolara düşse bile, Rusya'nın gelecek üç yılda bütçe zorunluluklarını karşılamak için yeterli petrol rezervinin bulunduğunu belirtti.Siluanov, petrol fiyatlarının düşmesi durumunda, üç yıl sonunda "Ulusal Servet Fonu'ndan döviz müdahalesi" gerekebileceğinin altını çizdi ve "Bütçe politikamız, birikmiş rezervlerimizle bütün sorumluluklarımızı yerini getirmemizi ve mevcut risklerden üç yıl daha kaçınmamızı sağlıyor" dedi.


Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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