Rusya petrol ürünleri ihracatını kısıtlamaya hazırlanıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasadaki durumu kontrol altına almak için Rus petrol ürünleri ihracatına geçici kısıtlama getirebileceğini açıkladı.

Novak, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Minsk'te, Rusya'da son dönemde hızla artan yakıt fiyatlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki yakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Novak, "Şu anda hükümet Rus petrol ürünleri ihracatına geçici kısıtlamayı istişare ediyor. Enerji Bakanlığı bunu desteklemeye hazır. Piyasayı istikrara kavuşturmak adına böyle bir karar alınabilir." diye konuştu.

Rusya Federal Antitekel İdaresi Başkan Yardımcısı Vitaliy Korolyov ise bugün yaptığı açıklamada, petrol ürünleri ihracatına kısıtlama getirmeyi "aşırı bir adım" olarak nitelendirmişti.

Aralık 2020'den bu yana yakıt fiyatlarında artış yaşanan Rusya'da hükümet, petrol ürünleri üreticilerine, ihracat yerine iç piyasadaki tedariklerini artırmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.