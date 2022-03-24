Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık verecek - Son Dakika
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Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık verecek

24.03.2022 16:24
Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen açıklamada, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut Varşova yönetimi, olanlardan ve olası sonuçlardan tamamıyla sorumludur. Rusya, bu düşmanca yaklaşımı cevapsız bırakmayacak." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Polonya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesine karşılık verecek - Son Dakika


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