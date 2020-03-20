Kırım'da tokalaştığı kişilere korona virüs testi yapılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vlarimir Putin'in durumunun merak edilmesi ve test yaptırıp yaptırmadığı ile ilgili soruları cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in durumunun iyi olduğunu ve teste gerek olmadığını söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım ziyaretinde tokalaştığı kişilere daha önce Korona virüsü testi yapıldığı ile ilgili iddialar üzerine Rus gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a Putin'in Korona virüsü testi yaptırıp yaptırmadığını sordu. Sorulara cevap veren Peskov, "Devlet Başkanı'nın korona virüs testi yaptırmasına gerek yok, zira belirtilerini taşımıyor. Tanrı'ya şükür kendisini harika hissediyor ve çalışmaya devam ediyor" dedi.



Kırım'da Putin ile temas kuranların daha önce Korona virüsü testinden geçtiği ile ilgili iddiaları cevaplandıran Peskov, "Bunların makul önlemler olduğunu düşünüyoruz. Devlet Başkanı'nın ve çevresindeki herkesin sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesi için önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA