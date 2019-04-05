Rusya: Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da Türkiye'ye S-400 Tedarikini Görüşecek
58 dakika önce
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da yapacakları görüşmede Suriye'deki durum ve Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracağını söyledi.
Rusya
Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 8 Nisan'da yapacakları görüşmede Suriye
'deki durum ve Türkiye
'ye S-400 tedarikini masaya yatıracağını söyledi.
Uşakov, 8 Nisan'da Moskova
'da 8. Üst Düzey
İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için bir araya gelecek Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunu ele alacağını söyledi.
Uşakov, "Liderler Suriye'deki mevcut durum gibi bir çok uluslararası meseleyi görüşecek. S-400 anlaşması konusunda çok sayıda açıklama yapılıyor. Doğal olarak liderler bu konuyu istişare edecek. ABD
'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgesel meseleler de ele alınacak" dedi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:52 Kaynak: DHA
Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor
"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti
Jeff Bezos ile Roman Yazarı Eşi MacKenzie Bezos 35 Milyar Dolarlık Anlaşmayla Boşandı
Banka Soygunu Kanlı Bitti! Çok Sayıda Ölü Var