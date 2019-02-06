Son Dakika Haberleri: Rusya, Resmi Pasaportlar ile Tır Sürücülerine Yönelik Vizeleri Kaldırdı

Rusya, Resmi Pasaportlar ile Tır Sürücülerine Yönelik Vizeleri Kaldırdı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rusya'nın resmi pasaportlar ile tır sürücülerine yönelik vizeleri kaldırması memnuniyet verici" dedi.

Rusya, Resmi Pasaportlar ile Tır Sürücülerine Yönelik Vizeleri Kaldırdı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Rusya'nın resmi pasaportlar ile tır sürücülerine yönelik vizeleri kaldırması memnuniyet verici" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rusya'nın resmi pasaportlar ile tır sürücülerine yönelik vizeleri kaldırması hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, "1 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye- Rusya Federasyonu Konsolosluk İstişarelerinde mutabık kalındığı üzere, Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere uygulanan vizelerin kaldırılmasına ilişkin Başkanlık Kararının, Devlet Başkanı Putin tarafından bugün (6 Şubat) imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Sözcü Aksoy, "Uygulamanın en yakın zamanda başlatılmasına ilişkin görüşmelerimiz Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile devam etmektedir. İki ülke arasında 2010 yılında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanmasını ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza da en yakın zamanda vize muafiyeti getirilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:55 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Politika
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