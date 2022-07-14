Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak - Son Dakika
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Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak

14.07.2022 19:27
Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşuna yönelik benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşuna yönelik benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasada, "Rus medyasının faaliyetlerinin yabancı bir devlette yasaklanması (kısıtlanması) durumunda, yanıt olarak Rusya Federasyonu Başsavcısı veya Başsavcı yardımcılarının kararı ile o devletin medya kuruluşunun faaliyetleri yasaklanacak (sınırlanacak)." ifadesine yer verildi.

Buna göre, yabancı medya kuruluşunun Rusya'daki akreditasyonu veya lisansı iptal edilerek, faaliyetleri yasaklanabilecek.

Ayrıca Putin'in imzaladığı yasa gereği, Rus vatandaşlarının hayatını, sağlığını ve varlığını tehlikeye atacak, devletin düzenini bozacak haberler yayan medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınacak. Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yalan bilgiler yayacak medya kuruluşları da bu önleme tabi tutulacak.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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