Rusya, Rusya karşıtı "enformasyon saldırısı" için kullanılan tesisleri vuracak - Son Dakika
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Rusya, Rusya karşıtı "enformasyon saldırısı" için kullanılan tesisleri vuracak

01.03.2022 17:24
Rusya, Rusya karşıtı "enformasyon saldırısı" için kullanılan tesisleri vuracak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürütüldüğünü savunarak buna bağlı olarak Kiev'deki istihbarat ve önemli tesisleri vuracaklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürütüldüğünü savunarak buna bağlı olarak Kiev'deki istihbarat ve önemli tesisleri vuracaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rusya sosyal medyada paylaşılan sivil ölümlerini engellemek için harekete geçeceğini açıkladı. Düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğüne dair görüntüleri reddeden Rusya, kendisine karşı enformasyon savaşı yürütüldüğünü savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya başlatılan enformasyon savaşına karşı başkent Kiev'deki kritik binaların vurulacağını duyurarak, "Rusya karşıtı enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlenecektir. Ukraynalı milliyetçiler tarafında Rusya karşıtı provokasyonlar gerçekleştirmeye ikna edilmiş, Ukrayna vatandaşlarına ve bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine, evlerini terk etmeleri çağrısını yapıyoruz" denildi. - MOSKOVA

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Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Rusya karşıtı 'enformasyon saldırısı' için kullanılan tesisleri vuracak - Son Dakika


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