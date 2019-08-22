Son Dakika Haberleri: Rusya, S-300 sistemlerini 'füze saldırılarına' karşı test etti
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Rusya, S-300 sistemlerini 'füze saldırılarına' karşı test etti

11 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti.

Rusya, S-300 sistemlerini 'füze saldırılarına' karşı test etti, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 Favorit hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti. Test, Rusya'nın Astrahan bölgesinde yapılırken; 2 bin askeri personelin ve 100 hava aracının teste katıldığı belirtildi.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:38 Kaynak: DHA
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