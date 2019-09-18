Rusya, s-300 ve s-400'leri kullandığı tatbikatın görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatında S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin kullanıldığı görüntüleri yayınladı.

Rusya'da 16 Eylül'de başlayan ve Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının da katıldığı 21 Eylül'e kadar sürecek olan 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay ve Kemerovo bölgelerinde düzenlenen tatbikata 128 bin asker katılıyor ve 20 binden fazla savaş teçhizatı kullanılıyor.

Açıklamaya göre, ana konusu uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması olan tatbikatın ilk aşaması, durum keşfi ve hava saldırılarına karşı savunma önlemlerinden oluşuyor.

Bakanlık, bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikata dair S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin, önceden belirlenen hedefleri vurduğu görüntüleri yayınladı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Tatbikattan görüntü

-S-300 ve S-400'lerin ateşlenmesi