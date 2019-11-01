Son Dakika Haberleri: Rusya, S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye teslimini tamamladı
Son Dakika Dünya Rusya, S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye teslimini tamamladı

Rusya, S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye teslimini tamamladı

6 saat önce

Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev, "Rusya, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin tüm bileşenlerini, planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimini tamamladı" dedi.

Rusya, S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye teslimini tamamladı, System.String[]

Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev, "Rusya, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin tüm bileşenlerini, planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimini tamamladı" dedi.

Rosoboronexport Genel Müdürü Mikheev, yaptırımlara rağmen S-400 hava savunma sistemlerinin planlanandan önce teslim edildiğini ifade ederek, "Rosoboronexport, rakiplerinden gelen güçlü baskılar karşısında bile verimli bir şekilde iş yapmaya hazır. Dinamik ve esnek olan şirketimizin imajını güçlendirmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'deki S-400'lerin ilkbahara kadar işletmeye alınmaya hazır olacağını söylemişti. Moskova ve Ankara, S-400 hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2017'de anlaşma imzalamıştı. Rusya, S-400 bileşenlerinin sevkiyatına Temmuz ayının sonunda başlamıştı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:16 Kaynak: DHA
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