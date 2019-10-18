Son Dakika Haberleri: - Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi
Son Dakika Güncel - Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

- Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

1 saat önce

- Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşlediMOSKOVA - Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.

- Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

MOSKOVA - Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.

Rusya Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rus kuvvetleri bu tatbikat ile havadan gelen saldırıları engellemeyi amaçladı. Rusya Savunma Bakanlığı bu tatbikatın görüntülerini paylaşarak, tatbikatta alçak uçuş gerçekleştiren 8 adet manevra hakimiyeti güçlü unsurların hedef alındığını aktardı. Açıklamada füzelerin Kaban, Bekas ve Armavir bölgelerindeki uçak ve helikopter hedeflerine karşı ateşlendiği kaydedildi.

- Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

S 400, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:55 Kaynak: İHA
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