Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
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Rusya, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını duyurdu. Açıklama Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev'den geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek olan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı için yüzde 99 oranında hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev S-400'ler ile ilgili soruya, "İlk teslimata yüzde 99 hazırız. Temmuzda ilk teslimat başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz. Üretimdeki zorluklar açısından teslimat rekor sürede tamamlanacak" ifadelerini kullandı.
RUSYA İHRACATTA YERLİ PARA KULLANIYOR
Miheyev, Rusya'nın ihracat ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemeye gideceğini belirterek, "Ulusal para birimlerini kullanmaya başladık. Bu nedenle sözleşmelerin gerçekleştirilmesi biraz düştü. Bu yıl yaklaşık 13 milyar dolarlık gelir bekliyoruz" ifadelerini kullanarak Rusya'nın silah ihracatı ile ilgili yeni politikalarına ilişkin bilgi verdi.
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