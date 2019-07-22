Son Dakika Haberleri: Rusya: S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye ile ortak üretimi için görüşmelerimiz sürüyor
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Rusya: S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye ile ortak üretimi için görüşmelerimiz sürüyor

7 dakika önce

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz." dedi

Rusya: S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye ile ortak üretimi için görüşmelerimiz sürüyor, System.String[]
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin yanı sıra savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. Türkiye, Rostec ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor." ifadelerini kullandı.
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Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:22 
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