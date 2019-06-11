Rusya S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı
8 saat önce
Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Kremlin, Rusya
'nın S-400 füze sistemini Türkiye
'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Yardımcısı Yuri Ushakov bugün yaptığı açıklamada, Kremlin'in S-400'leri Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını ve sözleşmedeki zamana uyacaklarını söyledi. - MOSKOVA
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