Son Dakika Haberleri: Rusya S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı
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Rusya S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı

8 saat önce

Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı.

Rusya S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı, System.String[]
Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Ushakov bugün yaptığı açıklamada, Kremlin'in S-400'leri Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını ve sözleşmedeki zamana uyacaklarını söyledi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Türkiye, Rusya Federasyonu, Politika
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