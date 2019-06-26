Son Dakika Haberleri: Rusya S-400'lerin teslimatına hazır
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Rusya S-400'lerin teslimatına hazır

1 saat önce

Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz.

Rusya S-400'lerin teslimatına hazır, System.String[]
Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:38 
türkiye, s 400, Ekonomi
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