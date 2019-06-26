Rusya S-400'lerin teslimatına hazır
1 saat önce
Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:38
Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye
'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz." dedi.
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Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
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