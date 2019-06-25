Son Dakika Haberleri: Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

1 saat önce

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor.

Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor, System.String[]
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400'lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak." dedi.
Manturov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı ülkenin S-400'lere ilgi duyduğunu söyledi.
Çin'in satın aldığı S-400'lerin teslimatına bir süre önce başlandığını anımsatan Manturov, "Çin'le yapılan sözleşme Nisan 2015'te imzalanmıştı ama detayları paylaşılmamıştı. Teslimat sözleşmede belirtilen takvime sadık kalınarak tamamlanacak." diye konuştu.
Türkiye'nin S-400 alım sürecine ilişkin ABD tarafından yapılan baskıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor." dedi.
S-400'lerin teslimatı konusunda gerekli tüm kararların alındığına işaret eden Manturov, "S-400'lerin Türkiye'ye ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği ve uygulanması olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık." demişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fikret Orman'dan Ali Koç'a tebrik: Başarılı olacaklarını düşünmüyordum Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı Canlı yayına bağlanan Bakan Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat (Özel) Sosyal medyadan gördüğü haber üzerine İsveç'ten Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]