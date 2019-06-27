Son Dakika Haberleri: Rusya: S-400 savunma sistemleri Türkiye'ye yıl sonuna kadar teslim edilecek
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Rusya: S-400 savunma sistemleri Türkiye'ye yıl sonuna kadar teslim edilecek

1 saat önce

Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Servisi, Türkiye’ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Rusya: S-400 savunma sistemleri Türkiye'ye yıl sonuna kadar teslim edilecek, System.String[]
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Federal Servisi, Türkiye'ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Söz konusu kurum tarafından yapılan açıklamada, "Teçhizatın teslimi ve uzman eğitimleri ile ilgili taahhütlerimizi bu yıl sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyoruz." denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:53 
Türkiye, Rusya Federasyonu, Dünya
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