Rusya: S-400 savunma sistemleri Türkiye'ye yıl sonuna kadar teslim edilecek
1 saat önce
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Servisi, Türkiye’ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:53
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Federal Servisi, Türkiye
'ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu. Söz
konusu kurum tarafından yapılan açıklamada, "Teçhizatın teslimi ve uzman eğitimleri ile ilgili taahhütlerimizi bu yıl sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyoruz." denildi.
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