Son Dakika Haberleri: Rusya, s-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı
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Rusya, s-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı

1 saat önce

Rusya, S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştıRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyatına dair görüntüleri yayınladı.

Rusya, S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyatına dair görüntüleri yayınladı.

Rusya, s-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı

Rusya, S 400, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
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Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı
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