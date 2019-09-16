Rusya, s-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı
1 saat önce
Rusya, S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştıRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyatına dair görüntüleri yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
Rusya, S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı
Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyatına dair görüntüleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı Ahmet Hakan, "Yerleri çok sağlam" deyip 3 bakanın ismini verdi İmamoğlu'nun kırılan sandalyesi Abdullah Gül zamanında alınmış Son Dakika: Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü