Rusya, S-500 hava savunma sistemlerinin tüm testlerini tamamladı

Rusya'nın en önemli hava savunma sistemi projesi S-500'lerin Suriye'deki testlerinin de başarıyla geçtiği iddia edildi.



Rusya'da yayın yapan İzvestiya Gazetesi, bazı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde S-500 hava savunma sistemlerinin tüm testlerinin başarıyla tamamlanarak ordu tarafından kabul aşamasına geldiğini okuyucularını aktardı. Buna göre testler sırasında sistemlerde yaşanan her ayrı sorun giderildi. Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinde gerçekleşen testler ise sistemlerin son testleri oldu. Suriye'deki son testlerini başarıyla geçen S-500 hava savunma sistemleri artık Rusya Savunma Bakanlığı'nın kabul aşamasına geldi.



Hava Kuvvetleri eski Başkan Yardımcısı Korgeneral Aitech Bizhev, sistemlerin test aşaması hakkında bilgi vererek, "Sadece böyle bir çalışma modu eksiklikleri tespit etmemize izin veriyor. Bundan sonra, tüm arızalar ve sorunlar tespit edilerek ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor" dedi.



Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalararası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500'ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500'ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilen S-500'ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip. - MOSKOVA