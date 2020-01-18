Rusya Sağlık Bakanlığından buzlu suya giren Ruslara öneriler - Son Dakika

Rusya'da kış mevsiminde sağlıklı yaşam için buzlu suya giren Ruslar'da ölüm olayları ve sağlık sorunları artınca Rusya Sağlık Bakanlığı tavsiyeler yayınladı.



Rusya'da geleneksel hale gelen ve neredeyse her Rus vatandaşın kış mevsiminde buzlu suya girerek direncinin artmasını sağlaması nedeniyle birçok kişinin hipotermi sonucu ölüm ve sağlık sorunları yaşaması gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Son günlerde artan olayların ardından Rusya Sağlık Bakanlığı, Rus kamuoyu için tavsiyeler yayınladı. Tarihi bir gelenek olan buzlu suya girme aktivitesine karşı çıkmayan Sağlık Bakanlığı, özellikle buzlu suya girmeden önce alkol alınmaması gerektiğini ifade etti. Alkolün kalp üzerindeki yükü arttıracağı ifade edilirken buzlu suya girmeden 2 saat önce vücudun alıştırılması için duş alınması ve soğuk suyla vücudun buzlu suya hazırlanılması gerektiği belirtildi.



Rusların önerileri dikkate alması gerekiyor



Rusya'nın birçok şehrinde buzlu suya girilebilmesi için haznelerin olduğu ifade edilirken, bu haznelerin çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması ve Sağlık Bakanlığından buzlu suya girmeden önce yardım istenmesi gerektiği belirtildi. Suya girmeden önce spor egzersizlerinin yapılmasını tavsiye eden Bakanlık, özellikle çene, ağız, kol ve bacak hareketlerinin olası bir felce karşı önlem alınması maksadıyla faydalı olacağını ifade etti. Beyin daralmalarında refleks yaşanmaması için kafanın suya sokulmaması gerektiğine de dikkat çekildi. Suya girdikten sonra hemen duş alınması gerektiği ve vücudun tamamen kurulanarak kuru kıyafetler giyilmesi önerildi. Rusya Sağlık Bakanlığı son olarak, vatandaşlarına buzlu suya girdikten sonra sıcak çay ve bolca meyve yemelerini tavsiye etti.



Öte yandan internet sitesi üzerinden yayınlanan bildiriyi tüm Rusların dikkate alması gerektiği ifade edildi. - MOSKOVA