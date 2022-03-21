Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

21.03.2022 15:00
Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve çarşamba 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.

Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.

Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin saldırılarının hedefindeki Kiev'de, bir kez daha gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

En son 15 Mart'ta yine 36 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Rus güçlerinin, dün gece Kiev'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Rusya Kiev'de bulunan AVM'yi vurmuştu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi Rusya Kiev'de bulunan AVM'yi vurmuştu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi Rus-Ukrayna savaşının 26. günü: Bir yanda füzelerle savaş, diğer yanda müzakereler Rus-Ukrayna savaşının 26. günü: Bir yanda füzelerle savaş, diğer yanda müzakereler

Sokağa Çıkma Yasağı, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Kısmetse Olur'un yarışmacısı Melis Buse Betkayan, değişimiyle adından söz ettirmişti! Şimdi ise estetiklerini sıralıyor
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:08:31. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement