Rusya saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna

05.06.2022 12:08

Yıkılan binanın drone görselleri Enkaz kaldırma çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yıkılan binanın drone görselleri

Enkaz kaldırma çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika

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