Rusya saldırısı altındaki Ukrayna

Yıkılan binanın drone görselleri
Enkaz kaldırma çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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