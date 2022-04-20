Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi

20.04.2022 17:56
Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Sarmat'ın Rusya'nın güvenliğini temin edeceğini belirterek, "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullandı.

Sarmat füzesi

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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Rusya Devlet Başkanı, Arhangelsk, Kamçatka, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika


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