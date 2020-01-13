Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek - Son Dakika Dünya

Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in bugün Moskova'da görüşeceklerini duyurdu.

Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in bugün Moskova'da görüşeceklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in Moskova'ya geldiklerini ve Rusya ile Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan şu sıralarda Moskova'da Rus muhatapları ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü İstanbul'da bir araya geldikleri toplantıda Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuşlardı.


Moskova, Libya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı
Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
19:09 Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
19:09 Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi - Son Dakika Haber
19:07 Ankara'daki tren kazası davasında sanık savunmaları alınıyor - Son Dakika Haber
19:06 Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika Haber
19:04 Bakanlıktan İBB Sözcüsü Ongun'a cevap - Son Dakika Haber
18:51 Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Son Dakika Haber
18:31 UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]