Son dakika haberleri | Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı

01.03.2022 04:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

- Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

Rusya, Ukrayna saldırılarında balistik füzelerin yanı sıra havadan, denizden ve karadan saldırılarına devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Ukrayna'ya yönelik düzenlenen askeri operasyonlar sırasında Rus savaş helikopteri filolarının faaliyetlerine ait görüntüler yayınlandı. Bakanlık, operasyonların Ukrayna'yı silahsızlandırmaya dönük operasyonlar olarak vurgulamaya devam ederken, helikopterler tarafından imha edilen Ukrayna mevzileri ve Ukrayna'nın askeri tesisleri gösterildi. Görüntülerde, Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Mİ-35 nakliye ve savaş helikopteri, Mİ-28 gece saldırı helikopterleri, Mİ-26 çok amaçlı nakliye helikopterleri, çeşitli modifikasyonlara sahip Mİ-8 helikopterleri ve KA-52 tipi saldırı helikopterlerinin zırhlı araçları ve tankları vurma anları yer aldı. Ukrayna ordusuna ait tank ve zırhlı araçların helikopterler tarafından fırlatılan güdümlü füzelerle vurulduğu anlar görüntülerde dikkat çekerken, Bakanlık tarafından helikopter filolarının nereden hareket ettikleri ve hangi bölgedeki hedefleri vurduğu konusunda bilgi verilmedi.

Son dakika haberleri | Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı
Son dakika haberleri | Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı
Son dakika haberleri | Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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