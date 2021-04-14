Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı - Son Dakika

Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı

14.04.2021 07:57
Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırına konuşlandırdığını açıkladı. ABD ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydeden Şoygu, ABD'nin keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini de artırdığına dikkati çekti. Şoygu, Rusya'nın bu gelişmelere yönelik olarak gerekli önlemleri aldığını da belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın Severomorsk kentinde yetkililerle yaptığı toplantıda, ABD ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, "Amerikan askeri birlikleri, Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor." dedi.

RUSYA ABD'NİN ASKERİ HAMLESİNE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Şoygu, ABD ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti. ABD'nin Rusya sınırlarında keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini artırdığına da dikkati çeken Şoygu, Rusya'nın buna karşı gerekli önlemler aldığını belirtti.

Şoygu, "Kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. Üç hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı." ifadesini kullandı.

Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı

15 SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E GÖNDERİLMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti. Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği bildirilmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

DONBAS'TAKİ ÇATIŞMALAR 2014'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı

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Son Dakika Dünya Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı - Son Dakika Dünya


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