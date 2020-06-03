Rusya Savunma Bakanı Lavrov'dan Libya için ateşkes çağrısı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Lavrov'dan Libya için ateşkes çağrısı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik ile görüşme yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya için en kısa sürede ateşkes çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Lavrov'dan Libya için ateşkes çağrısı, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik ile görüşme yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya için en kısa sürede ateşkes çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un UMH Başbakan Yardımcısı ve UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'nın da bulunduğu heyet ile Moskova'da görüştüğü belirtildi. Görüşmede Libya'da ateşkesin sağlanmasına ilişkin çabaların ve ülkedeki durumun masaya yatırıldığı belirtilirken; Lavrov'un ülkede en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve askeri faaliyetlerin durması gerektiğini söylediği belirtildi.


Başbakan Yardımcısı, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanı Lavrov'dan Libya için ateşkes çağrısı - Son Dakika Dünya

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