Şoygu: "Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü" - Son Dakika
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Şoygu: "Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü"

16.08.2022 14:22
Şoygu: "Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Avrupa'da güvenlik alanındaki durumun, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Avrupa'da güvenlik alanındaki durumun, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü olduğunu söyledi.

Şoygu, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri destek sağladığına dikkati çekti.

Şoygu, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonları Washington ve Londra'da planlanıyor. Sadece saldırı için hedeflerin koordinatları Batılı istihbarat tarafından verilmiyor, bu veriler silah sistemlerine Batılı uzmanların kontrolünde de giriliyor." diye konuştu.

"İngiltere'nin, Ukrayna yönetiminin ana sponsorlardan biri olduğunu" ifade eden Şoygu, Rus yönetimi tarafından Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Ukrayna'da nükleer silahın kullanılması ihtimalini değerlendiren Şoygu, "Askeri hedeflere ulaşılması için Ukrayna'da nükleer silahı kullanmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"ABD ve müttefiklerinin koşulsuz hakimiyeti geçmişte kaldı"

Şoygu, küresel ve bölgesel güvenlik alanında köklü değişikliklerin yaşandığını belirterek, "ABD ve müttefiklerinin koşulsuz hakimiyeti geçmişte kaldı. Ukrayna'da 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlatılması, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ediyor. Bugün dünyanın çok kutuplu olması bir gerçektir. Dünyadaki kutuplar açıkça belirlendi." diye konuştu.

Avrupa'da güvenlik alanındaki durumu değerlendiren Şoygu, "Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü. NATO'nun askeri faaliyetleri, aşırı derecede saldırgan ve Rusya karşıtı eğilimindedir. Söz konusu kıtaya ciddi sayıda ABD'li güçler konuşlandırıldı. Orta ve Doğu Avrupa'da koalisyon birliklerinin sayısı önemli ölçüde arttı." dedi.

Şoygu, NATO'nun doğuya doğru altyapısını güçlendirdiğine dikkati çekerek "NATO'nun doğuya doğru güçlenmesi, Soğuk Savaş döneminde Avrupa'da oluşturulan güven ve silah kontrol mekanizmalarının bozulması yönündeki süreci sonlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, kontrol etmediği ülkeler arasındaki etkileşimi engellemeye çalıştığını söyleyen Şoygu, Latin Amerika ülkelerinin de bundan etkilendiğini ve güvenlik alanında "ciddi" sorunlarla karşılaştığını anlattı.

Şoygu, "Bu siyasetin hedefi, bölgeyi Rusya ve Çin arasındaki yüzleşme alanına dönüştürmek, geleneksel bağları bozmak, askeri teknik alanlardaki iş birliğini engellemektir." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması ihtimali

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimalini de değerlendiren Şoygu, bu ülkelerin NATO ile yakınlaşması yönündeki sürecin yıllardır devam ettiğine işaret etti.

Şoygu, "Elbette, Helsinki ve Stokholm'un NATO'nun stratejik planlama sürecine resmen katılması ve bu devletlere ait toprakların silahların konuşlandırılması için kullanılması ihtimali, Baltık bölgesinde ve Arktika'daki güvenlik koşullarını değiştirerek, Rus topraklarının savunulmasına yönelik yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirecek." diye konuştu.

"AUKUS, askeri siyasi yapıya dönüşme potansiyeline sahip"

ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakına değinen Şoygu, söz konusu ittifakın, askeri siyasi yapıya dönüşme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Şoygu, "NATO'nun ortak nükleer planlama ve eğitim konusundaki çalışmalarının bu bölgeye aktarılacağı göz ardı edilemez. Bunun teknik temeli, Amerikan yapımı uçakların aktif tanıtımıyla zaten atılıyor. Nükleer eğitim uygulamalarının Avrupa'dan aktarılması, bölgeyi havaya uçuracak." ifadelerini kullandı.

Suriye meselesi

"Orta Doğu'da terörle mücadelede başarı elde edildiğini ancak buna rağmen uluslararası terör gruplarından intikam alma tehdidinin devam ettiğini" söyleyen Şoygu, Suriye'de terör faaliyetlerini engellemeye çalıştıklarını aktararak "Suriye'deki durumun sarsılması için Kürt faktörünün kullanılmasını, özel bir tehlike olarak görüyoruz. Garantör ülkelerin (Türkiye, Rusya ve İran) Astana Formatındaki etkileşimi, Suriye'de güvenlikle ilgili sorunların çözümü için tek meşru ve etkili mekanizma kalmaya devam ediyor." dedi.

Afganistan meselesi

Afganistan meselesine de dikkati çeken Şoygu, ABD ve NATO'nun askeri güçlerini Afganistan'dan çektiğini anımsatarak "ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan hızla çekilmesinin ardından Orta Asya bölgesindeki durum son derece gergin kalmaya devam ediyor. Afganistan'ın yeni yönetimi, ciddi askeri ve ekonomi alanında zorluklarla karşı karşıyadır. Bölgede terör tehdidi devam ediyor." diye konuştu.

Orta Asya'daki güvenlikle ilgili sorunların ilgili ülkeler ve uluslararası örgütlerin koordinasyonuyla çözülebileceğini belirten Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Afganistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şoygu: 'Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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