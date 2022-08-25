Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Şoygu ve Lecornu'nun, Ukrayna 'daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Zaporijya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü - Son Dakika

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