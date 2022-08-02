Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bugün telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasına ilişkin konuları müzakere etmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA

Zakir Hasanov, Sergey Şoygu, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya ve Azerbaycan savunma bakanları bölgesel güvenlik konularını görüştü - Son Dakika

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