Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Davetlisi Olarak Bugün...
33 dakika önce
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:31 Kaynak: AA
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