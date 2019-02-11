Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Davetlisi Olarak Bugün...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Davetlisi Olarak Bugün...

17 dakika önce

IHAAW093727-SIY/11-02-2019- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Davetlisi Olarak Bugün..., System.String[]
IHAAW093727-SIY/11-02-2019

- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek. 11.02.2019 09: 37: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Politika
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