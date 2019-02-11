Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Davetlisi Olarak Bugün...
17 dakika önce
IHAAW093727-SIY/11-02-2019- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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