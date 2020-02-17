Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Sırbistan'da - Son Dakika

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Sırbistan'da
7 saat önce
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:13 Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geldi. Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin'in eşlik ettiği Şoygu, resmi törenle karşılandı.
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