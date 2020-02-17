Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Sırbistan'da - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Sırbistan'da

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geldi. Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin'in eşlik ettiği Şoygu, resmi törenle karşılandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Sırbistan'da

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:13 Kaynak: AA
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