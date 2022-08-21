Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık

21.08.2022 14:04
Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.

Şoygu, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

"Kinjal" hipersonik füzelerini Ukrayna'da kullandıklarını hatırlatan Şoygu, "Kinjal bizim özel askeri operasyonumuzda üç defa kullanıldı ve üç defa da mükemmel performansını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Dünyada bu füzenin özelliklerine sahip başka bir füze olmadığını dile getiren Şoygu, füzenin çok hızlı ve etkili yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, bu füzelerin Ukrayna'da önemli hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.

5. nesil Rus Su-57 savaş uçağı da kullanıldı

Rus Bakan Şoygu, Ukrayna'da 5. nesil Su-57 savaş uçağı da kullandıklarını belirterek, "Ukrayna'da Su-57 uçağı kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bu uçak mükemmel performansını gösterdi. Uçağın çeşitli hava savunma sistemlerine karşı çok yüksek derecede koruması var, füzelere karşı koruması var." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık - Son Dakika

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