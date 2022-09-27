Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi

27.09.2022 19:18
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, ülkenin Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonları ziyaret etti.

Seferberlik kapsamında orduya çağrılan yedek askerlerin poligonlardaki hazırlık sürecini denetleyen Şoygu'ya, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Eğitimi Merkezi Başkanı İvan Buvaltsev, süreçle ilgili bilgi verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Yunusbek Evkurov, Sergey Şoygu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi - Son Dakika

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