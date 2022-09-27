Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, ülkenin Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonları ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yunusbek Evkurov, Sergey Şoygu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya çağrılan yedek askerlerin hazırlık sürecini denetledi - Son Dakika

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