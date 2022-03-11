Rusya Savunma Bakanı Şovgu: "Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü başvurusu aldık" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şovgu: "Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü başvurusu aldık"

11.03.2022 13:12
Rusya Savunma Bakanı Şovgu: "Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü başvurusu aldık"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, "Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, " Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya adına Ukrayna'da savaşmak isteyen Rus ve yabancı tüm gönüllüleri memnuniyetle karşılayacaklarını açıklayarak, "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu da Rus ordusuna katılarak Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen çok fazla gönüllünün olduğunu belirterek, "Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" dedi.

(İHA)

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Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şovgu: 'Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü başvurusu aldık' - Son Dakika


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